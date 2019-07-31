Mülk sahiplerine seslendi

İşyerini veya evini esnaf sanatkarlara kiralayan mülk sahiplerine seslenen İESOB Başkanı Mutlu, “İşyeri kiraları konusunda bize destek olun. Eğer uzun yıllardır esnaf sanatkar olan kiracınız size ödemelerini aksatmıyorsa, kiracınızla uyumlu ve sorunsuz bir dönem geçiriyorsanız, yeni dönemde kiranızı dondurun veya minimum seviyede artırın. Zaten 15-20 yıllık kiracınız varsa onunla sorununuz yok demektir. Onunla bir yakınlık, bir bağ, dostluk ilişkisi kurmuşsunuz demektir.

O zaman dostunuza yardımcı olun. Ekonomideki sıkışıklıktan dolayı küçük işletmelerin iş potansiyelleri düşük. Böyle bir ortamda mevcut kiralarını bile ödemekte zorlanıyorlar” dedi. Özveride bulunan mülk sahiplerinin de ödüllendirilmesi gerektiğini kaydeden Mutlu şunları söyledi:

‘Teşvik edilmeli’

“Devlet, diğer mülk sahiplerini özendirmek için fedakarlıklarda bulunanlara gerek gelir vergilerinde gerekse emlak harç ve vergilerinde kolaylıklar getirmelidir. Bu şekilde toplumsal dayanışmaya katılanların sayısı artırılabilir.”