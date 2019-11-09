09.11.2019 - 02:13 |
Mülteciler için ‘İstihdam Fuarı’
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yürütülen ‘Mültecilerin Öz Yeterliliklerinin Artması ve Tarıma Dayalı Geçimlerin Geliştirilmesi’ projesi kapsamında, İzmir’de ‘İstihdam Fuarı’ düzenlendi. Fuarda, işverenler ile Suriyeli kursiyerler bir araya geldi, ülke genelinde bin 115 Suriyeli mültecinin projeden faydalandığı belirtildi.
Proje Sorumlusu Sheikh Ahaduzzaman “Adana, Gaziantep, Kilis, İzmir, Manisa, Bursa, Mersin ve Şanlıurfa dahil olmak üzere sekiz hedef il, yoğun tarımsal üretim ve pazar talebiyle iyi iş fırsatlarına ihtiyaç duyan geniş bir mülteci nüfusuna sahip olanlardan seçildi. Proje yararlanıcılarımızın Türkiye’de uzun vadeli istihdam fırsatları bulma fırsatına sahip olacağını umuyoruz” dedi.
‘İnsanlık gördüm’
Proje kapsamında ekmek üretimi eğitimi alan ve bu alanda istihdam edilen Suriyeli kursiyerlerden Mürvet Meskeci, “Burada aldığım eğitimle insanlık gördüm ve çok memnun kaldım. Türk Devleti’ne çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. l HANDE NAYMAN DHA
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