Mülteciler için ‘İstihdam Fuarı’

Proje Sorumlusu Sheikh Ahaduzzaman “Adana, Gaziantep, Kilis, İzmir, Manisa, Bursa, Mersin ve Şanlıurfa dahil olmak üzere sekiz hedef il, yoğun tarımsal üretim ve pazar talebiyle iyi iş fırsatlarına ihtiyaç duyan geniş bir mülteci nüfusuna sahip olanlardan seçildi. Proje yararlanıcılarımızın Türkiye’de uzun vadeli istihdam fırsatları bulma fırsatına sahip olacağını umuyoruz” dedi.

‘İnsanlık gördüm’

Proje kapsamında ekmek üretimi eğitimi alan ve bu alanda istihdam edilen Suriyeli kursiyerlerden Mürvet Meskeci, “Burada aldığım eğitimle insanlık gördüm ve çok memnun kaldım. Türk Devleti’ne çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. l HANDE NAYMAN DHA