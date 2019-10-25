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    HaberlerEgeMültecilerin yardım meleği
    25.10.2019 - 07:50 | | UMUT KARAKOYUN DHA

    Mültecilerin yardım meleği

    İRLANDALI Anne O Rorke, ülkelerindeki savaştan kaçarak, daha iyi bir hayat kurmak için sığındıkları ülkelerde yoksullukla mücadele eden mültecilerin dramına kayıtsız kalamadı.

    Mültecilerin yardım meleği

    İRLANDALI Anne O Rorke, ülkelerindeki savaştan kaçarak, daha iyi bir hayat kurmak için sığındıkları ülkelerde yoksullukla mücadele eden mültecilerin dramına kayıtsız kalamadı. Bir süre Atina ve Makedonya sınırında mültecilere yardım eden Anne O Rorke, ardından eşini ve 3 çocuğunu İrlanda’da bırakıp geldiği İzmir’de kendi imkanlarıyla Uluslararası Yardımlaşma ve Entegrasyon Derneğini (TIAFI) kurdu. Dernekte gönüllü olarak çalışan Suriyeli kadınlar tarafından her gün 150 kişilik yemek yapılıyor. Sadece mültecilere değil, isteyen herkesin gidip yemek yediği dernekte, yine Türk ve yabancı gönüllüler tarafından eğitim ve sağlık alanlarında isteyenlere destek veriliyor.

    Gönüllü ekip

    İnsanların sıkıldıklarında gelebilecekleri bir toplum merkezi oluşturmaya çalıştığını belirten Rorke, “İnsanların sıkıntıları olduğunda gelebilecekleri bir merkez oluşturmak istedim. Onlar geliyorlar, biz de neler yapabileceğimize bakıyoruz. Küçük bir ekibiz. Tamamen gönüllülerle çalışıyoruz” dedi. 

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