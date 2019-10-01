MÜSİAD İzmir’den Kızılay’a destek

MÜSİAD İzmir Şubesi, kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğu konusunda farkındalık uyandırmak amacıyla Kızılay ve Çiçek Salamura işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kampanya hakkında bilgi veren MÜSİAD İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Gökhan Temur, “Sivil toplum kuruluşu olmanın verdiği sorumluluktan hareketle üyelerimizin ve üye firma çalışanlarımızın katılımlarıyla Türk Kızılay’ı işbirliğinde belli dönemlerde kan bağışı kampanyası gerçekleştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Çiçek Salamura A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Elçiboğa ise, “Bir kişinin kanı üç kişinin canını kurtarıyor. Tüm çalışanlarımıza da kampanyamıza destek verdikleri için teşekkür ederim” diye konuştu.