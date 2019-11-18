MÜSİAD üyelerine ‘mazeret yok’ konferansı

Kızıldağ, ‘Başarı İçin, Gelişmek İçin; Mazeret Yok’ isimli konferansta, Türkiye’deki şirketlerin yüzde 96’sının aile şirketi olduğunu belirtti. İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı da, “Başarılarımıza güvenerek kibre kapılmayacağız, kerameti kendimizde görmeyeceğiz” dedi.

‘Adalet esastır’

MÜSİAD, yeni vergi düzenlemesi kapsamında önerilen kanun teklifine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı; “Vergi türlerinde adaletin sağlanması esastır. Ancak sistemimiz, ekonomimizin gelişmesine; tasarruf, yatırım ve istihdama engel teşkil ederken, kayıt dışı ekonomi ve istihdamla mücadelede yetersiz kalmaktadır” dedi. l AA