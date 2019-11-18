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    Haberler Ege HaberleriMÜSİAD üyelerine ‘mazeret yok’ konferansı
    18.11.2019 - 01:22 |

    MÜSİAD üyelerine ‘mazeret yok’ konferansı

    Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi ve İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi üyelerine konferans verdi.

    MÜSİAD üyelerine ‘mazeret yok’ konferansı

    Kızıldağ, ‘Başarı İçin, Gelişmek İçin; Mazeret Yok’ isimli konferansta, Türkiye’deki şirketlerin yüzde 96’sının aile şirketi olduğunu belirtti. İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı da, “Başarılarımıza güvenerek kibre kapılmayacağız, kerameti kendimizde görmeyeceğiz” dedi.

    ‘Adalet esastır’

    MÜSİAD, yeni vergi düzenlemesi kapsamında önerilen kanun teklifine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı; “Vergi türlerinde adaletin sağlanması esastır. Ancak sistemimiz, ekonomimizin gelişmesine; tasarruf, yatırım ve istihdama engel teşkil ederken, kayıt dışı ekonomi ve istihdamla mücadelede yetersiz kalmaktadır” dedi. l AA

    Polisin 'dur' ihtarına uymadıNevşehir'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ve 3 arkadaşı uzun süren kovalama sonucunda yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi.
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