Mustafa ile Fıstık hiç ayrılmıyor

İzmir’in Güzelbahçe ilçesindeki Ali Bayırlar İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan Mehmet Tanrıverdi, öğrencileri ile birlikte, kazada bacağını kaybeden can dostun hayatını değiştirdi. Miniklerin getirdiği oyuncak tekerleklerini kullanıp Fıstık’a yürüteç yapan Tanrıverdi, çocukları da hayvan sevgisi aşılamış oldu. 30 kişilik sınıfın başkanı Mustafa Emir Özbay da kendi gibi bedensel engelli olan Fıstık’ın en iyi dostu oldu. Projeye ilk günden itibaren destek veren Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdür Öznur Çetin ise, “İmkansızlıklardan dolayı ara verilmişti, hızlandırdık. Mehmet hocamla fabrikaya gittik ve çalıştık. Daha daha ucuza mal edip Türkiye’nin her yerindeki engelli hayvanlarımıza destek vermeye çalışacağız” diye konuştu.



‘Eskiden korkardım’



Mustafa’nın proje sırasında Fıstık ile özel bir bağ kurduğunu belirten Tanrıvardi, “Fıstık ona çok alıştı ve Mustafa’nın dünyasında güzel bir değişiklik yarattı” dedi. Minik Mustafa da, “Sokak hayvanlarına çok fazla yaklaşamıyordum, çünkü arabama saldırabileceklerinden korkuyordum. Fıstık’la tanıştıktan sonra bakış açım değişti. Benimle beraber yürüyebiliyor.Hatta benden biraz hızlı yürüyor, bazen zinciri elimden kaçıyor” ifadelerini kullandı.