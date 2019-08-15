‘Müşteriler bizim her şeyimiz’

MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde 22 yıldır kahve işleten Nazım Kocabaş (51), müşterilerine verdiği önemi göstermek için dikkat çeken bir uygulama başlattı. Müşterilerinin fotoğraflarını çekip işletmesinin duvarına astığı panoda sergileyemeye başlayan Kocabaş, “Müşterilerimiz bizim her şeyimiz. Onlara verdiğimiz değeri göstermek için fotoğraf panosu hazırladık. Yeni gelen her müşterimizin fotoğraflarını çekip, panomuzdaki koleksiyonumuza ekliyoruz. Uygulamamıza, işletmemiz açık olduğu müddetçe devam edeceğiz. Uygulamamız, babadan oğula geçerek yıllarca sürecek” dedi. Müşteriler ise çalışmadan memnun olduklarını belirtti.

l DOĞAN ÇİZMECİ DHA