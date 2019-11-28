Mutfağımıza hayran kaldı

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliğinde İtalyan geleneğini ve ürünlerini tanıtmaya yönelik olarak düzenlenen ‘4. Dünya İtalyan Mutfağı Haftası’ kapsamında Milano’da yönetici şef olarak çalışan Tommaso Mandarino ile mutfakta gerçek bir lezzet deneyimi elde etti.

Şef, öğrencilerle birlikte ricotta ve ıspanak dolgulu karides soslu ravioli pişirdi. İzmir mutfağını değerlendiren Mandarino, “İzmir mutfağı çok geniş ve dünyaya açılma konusunda hazır. Güney İtalya ile benzerlik taşıyan İzmir mutfağını çok başarılı buldum” dedi.