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    21.11.2019 - 02:18 | | BURHAN CEYHAN DHA

    Mutlu haber Güney Kıbrıs’tan

    Aydın’da, iki yıldır ilik nakli bekleyen Ebru Çelen’e (18), uygun donör Güney Kıbrıs’ta bulundu.

    Mutlu haber Güney Kıbrıs’tan

    İki yıl önce kan kanseri teşhisi konulan Çelen, 18 ay boyunca kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördü, ailesinin de verdiği moralle kanseri yendi. Sağlığına kavuşmasından altı gün sonra babası Yılmaz Çelen’in de aynı hastalığa yakalandığını öğrenen Çelen’in iki ay sonra tekrar kansere yakalandı.

    Seferberlik başlatıldı

    Baba Yılmaz Çelen’e uygun donör bulundu ve ilik nakli yapıldı. Ebru Çelen için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve sanatçı Haluk Levent, 2 ay önce kampanya başlattı. Seferberlik sonuç verdi ve Çelen’e güzel haber, Güney Kıbrıs’tan geldi. Uygun donörün bulunduğu ve 26 Kasım’da yapılacak operasyonla ilik naklinin yapılacağı belirtildi. Başkan Çerçioğlu, mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaştı, “Hep birlikte hayat olduk, herkese yürekten teşekkürler” ifadesini kullandı.

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