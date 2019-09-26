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    HaberlerEgeMutlu imza
    26.09.2019 - 02:29 | | YUSUF ÇINAR

    Mutlu imza

    Yenigün Gazetesi Spor Yazarı Mutlu Duman, yaşamını ses ve ısı izolasyon sektöründe firma sahibi olan Selin Yapıcıel’le birleştirdi.

    Mutlu imza

    Karşıyaka Nikâh Salonu’nda Bir ömür boyu birlikteliğe evet diyen çift, daha sonra Mutlu Duman’ın işletmeciliğini yaptığı Çeşme Duman Boutique Hotel’de bir düğün eğlencesi düzenledi. Basın ve iş dünyasından davetlilerin katıldığı gecede pistten inmeyen konuklar, Selin&Mutlu çiftinin mutluluğuna ortak oldu.

    Mutlu imza

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