Mutlu imza

Karşıyaka Nikâh Salonu’nda Bir ömür boyu birlikteliğe evet diyen çift, daha sonra Mutlu Duman’ın işletmeciliğini yaptığı Çeşme Duman Boutique Hotel’de bir düğün eğlencesi düzenledi. Basın ve iş dünyasından davetlilerin katıldığı gecede pistten inmeyen konuklar, Selin&Mutlu çiftinin mutluluğuna ortak oldu.