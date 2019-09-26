26.09.2019 - 02:29 | | YUSUF ÇINAR
Mutlu imza
Yenigün Gazetesi Spor Yazarı Mutlu Duman, yaşamını ses ve ısı izolasyon sektöründe firma sahibi olan Selin Yapıcıel’le birleştirdi.
Karşıyaka Nikâh Salonu’nda Bir ömür boyu birlikteliğe evet diyen çift, daha sonra Mutlu Duman’ın işletmeciliğini yaptığı Çeşme Duman Boutique Hotel’de bir düğün eğlencesi düzenledi. Basın ve iş dünyasından davetlilerin katıldığı gecede pistten inmeyen konuklar, Selin&Mutlu çiftinin mutluluğuna ortak oldu.
IMF'nin yeni başkanı belirlendiUluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığına Bulgar asıllı Kristalina Georgieva seçildi.