22.12.2019 - 00:04 |
‘Mutlu Kanatlar’ yüzleri güldürdü
Yunusemre Belediyesi ve Celal Bayar Üniversitesi ‘Görev Bende Topluluğu’ el ele verdi, ‘Mutlu Kanatlar’ projesiyle Düzlen İlkokulu öğrencilerini sevindirdi.
Üniversiteli gençler, okula projeksiyon aleti aldı, badanasını yaptı, bot, mont ve kırtasiye yardımında bulundu. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Musa Dirik, “Destek olmaya devam edeceğiz” dedi.
Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.