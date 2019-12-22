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    HaberlerEge Haberleri ‘Mutlu Kanatlar’ yüzleri güldürdü
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    22.12.2019 - 00:04 |

    ‘Mutlu Kanatlar’ yüzleri güldürdü

    Yunusemre Belediyesi ve Celal Bayar Üniversitesi ‘Görev Bende Topluluğu’ el ele verdi, ‘Mutlu Kanatlar’ projesiyle Düzlen İlkokulu öğrencilerini sevindirdi.

    ‘Mutlu Kanatlar’ yüzleri güldürdü

    Üniversiteli gençler, okula projeksiyon aleti aldı, badanasını yaptı, bot, mont ve kırtasiye yardımında bulundu. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Musa Dirik, “Destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

    Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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    Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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