12.12.2019 - 07:50 |
Mutlu Mahallesi’nde yollar genişletiliyor
Yunusemre Belediyesi Mutlu Mahallesi’nde yol genişletme çalışmasının startını verdi.
Yunusemre Belediyesi Mutlu Mahallesi’nde yol genişletme çalışmasının startını verdi. Çalışmaların yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Mahallemizde MASKİ ile birlikte yol genişletme çalışmasına başladık. Ekiplerimizin çalışmaları tamamlandığında alanda ulaşım rahatlayacak” dedi.
ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.