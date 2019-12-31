Hindinin günlük B12 vitamini gereksiniminin tamamına yakınını karşıladığını belirten Uzel, şunları söyledi:

En iyi 6 gıda

“Mutluluk veren en iyi altı gıda arasında yer alan hindi eti, içerdiği triptofan aminoasiti ile serotonin adı verilen mutluluk hormonunu uyarır. Yağ içeriği de çok az. Derisi alınmış hindi etinin 30 gramında sadece 1 gram yağ bulunmakla birlikte, söz konusu yağın büyük bir çoğunluğu, çoklu doymamış yağ grubundandır.

150 gramlık porsiyonunda yaklaşık olarak 220 kalori bulunur. Söz konusu miktar, günlük tavsiye edilen folik asit ihtiyacının neredeyse yüzde 50’sini karşılayabilmektedir. B12 vitamini açısından da zengindir. B12 vitamini alyuvar yapımındaki faydasıyla kansızlığın önlenmesi ve hücre gelişimi için gerekli.”