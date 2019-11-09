Müzikle çocuklara umut olmak istiyor

26 yıldır düzenlenen yarışmada hem finale kalan hem de derece alan en genç besteci unvanını elde eden 14 yaşındaki Nehir, “Ödülümü ve bestemi hasta olan ve zorluklar çeken tüm çocuklara ve gençlere armağan ediyorum” dedi.



Besteci Garo Mafyan ve Müzik Yapımcısı İzzet Öz gibi ünlü isimlerden oluşan jüri tarafından ödüle layık görülen Nehir, “Yer aldığım sosyal sorumluluk projelerinin bende bıraktığı izler neticesinde çocuklar ve gençler için bir beste yaptım. Umarım müziğin iyileştirici gücü tüm çocuklara ve gençlere umut olur” diye konuştu.