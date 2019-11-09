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    HaberlerEge HaberleriMüzikle çocuklara umut olmak istiyor
    09.11.2019 - 02:09 |

    Müzikle çocuklara umut olmak istiyor

    Uluslararası ödüllü çocuk piyanist Nehir Özzengin, 26. Türkiye Bilişim Derneği(TBD)- HALICI Bilgisayarla Beste Yarışması’nda çocuk ve gençler için yazdığı ‘Umuda Haykırış’ ile birinci oldu.

    Müzikle çocuklara umut olmak istiyor

    26 yıldır düzenlenen yarışmada hem finale kalan hem de derece alan en genç besteci unvanını elde eden 14 yaşındaki Nehir, “Ödülümü ve bestemi hasta olan ve zorluklar çeken tüm çocuklara ve gençlere armağan ediyorum” dedi. 

    Besteci Garo Mafyan ve Müzik Yapımcısı İzzet Öz gibi ünlü isimlerden oluşan jüri tarafından ödüle layık görülen Nehir, “Yer aldığım sosyal sorumluluk projelerinin bende bıraktığı izler neticesinde çocuklar ve gençler için bir beste yaptım. Umarım müziğin iyileştirici gücü tüm çocuklara ve gençlere umut olur” diye konuştu.

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