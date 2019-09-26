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    HaberlerEge‘Müzikte tür ayrımı olmamalı’
    26.09.2019 - 02:33 |

    ‘Müzikte tür ayrımı olmamalı’

    Güldehen Marmara’nın şefliğini, Selçuk Gönüldaş’ın müzik direktörlüğünü yaptığı ‘Dünden Bugüne Müzik Kulübü (DBMK)’ 2019-2020 dönemi koro çalışmalarına Alsancak’ta başladı.

    ‘Müzikte tür ayrımı olmamalı’

    Altay Kulübü Sosyal Dayanışma Derneği tesislerinde, çarşamba akşamları yapılan çalışmalarda; koro elemanları istedikleri türde, istedikleri şarkıyı söylemekte özgür bırakılıyor. Selçuk Gönüldaş, bunun nedenini “Bizce, müzikte tür ayrımı olmamalı. Sanki ırk ayrımı yapar gibi müzik türlerini ayrıştırıp insanların zevklerini ve bakış açılarını tek bir yöne odaklamaya çalışırsanız, çeşitliliği kaybedersiniz” vurgusuyla açıkladı. Gönüldaş, şef olarak adlandırılan profesyonel sanatçının, nota biliyorsa, her tür müziği icra edebilmesi gerektiğini kaydetti. Topluluk üyeleri, konserlerle Türkiye’de olduğu kadar Avrupa’da da adından söz ettirmeyi amaçlıyor.

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