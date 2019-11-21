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    HaberlerEge HaberleriNakil beklerken ‘kardeş’ oldular
    21.11.2019 - 02:19 | | TEZCAN EKİZLER AA

    Nakil beklerken ‘kardeş’ oldular

    İzmir’de kalp nakli olmayı bekleyen ve yaşamlarını yapay kalp cihazıyla sürdüren hastalar, ‘Kalp Kardeşim’ grubu sayesinde sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşıyor

    Nakil beklerken ‘kardeş’ oldular

    İzmir’de kalp nakli olmayı bekleyen ve hayatlarına yapay kalp cihazıyla devam etmek zorunda kalan hastalar, kurdukları ‘Kalp Kardeşim’ isimli grupla birbirlerine destek oluyor. Karabağlar’da yaşayan 67 yaşındaki Hamza Aras, yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gördü. 2017 yılından beri kalp nakli bekleyen Aras, kontrolleri sırasında kendisi gibi nakil bekleyen ve yaşamlarını yapay kalp cihazıyla sürdürmek zorunda olan hastalarla arkadaş oldu.

    Bazı hastaların moral bozukluğundan çok etkilenen Aras, ‘Kalp Kardeşim’ adında WhatsApp grubu kurdu, kısa sürede diğer hastalarla sosyal etkinlikler için de bir araya gelmeye başladı.

    Moral oluyorlar

    Grubun kurucusu Aras, “Nakil olmayı beklerken moral çok önemli. Kurduğumuz grup vasıtasıyla biz hastalar ve aileleri artık kardeş gibi olduk. Grubumuzun ismini onun için ‘Kalp Kardeşim’ olarak belirledim. Sevinçlerimizi üzüntülerimizi hep o grup aracılığıyla paylaşıyoruz. Programlar yapıyoruz. Haftanın 3 günü ev toplantıları ya da dışarıda buluşup, birbirimize moral verip, nakil olacağımız günü bekliyoruz. Grubumuz kurulduğundan bu yana 15 arkadaşımız kalp nakli olup sağlığına kavuştu. Hala onlarla görüşmeye devam ediyoruz. Onlar nakil bekleyen hastalarımıza ümit oluyor” dedi. Tedavisi nedeniyle eşiyle üç yıl önce Adana’dan İzmir’e taşınan Fatih Baysal da, Aras’ın kurduğu grup sayesinde hayata olumlu bakmaya başladıklarını anlattı, “Nakil olup memleketime dönmek istiyorum” diye konuştu.

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