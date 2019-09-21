‘Nar Çiçekleri’ eğitimde

Yaşar Kemal Tesisleri içinde oluşturulan Nar Çiçekleri Anaokulu’nda 70 öğrenciye okul öncesi eğitim vereceklerini vurgulayan Başkan Ali Engin, “Sözümüz var, 5 yılda 5 kreş açacağız” dedi.

Yaşar Kemal Tesisleri içinde inşa edilen Nar Çiçekleri Anaokulu’nun açılış törenine Başkan Ali Engin ve eşi İlke Engin’in yanı sıra, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İl Başkan Yardımcısı Sedrettin Coşkuner, İlçe Başkanı Şahin Fırat, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, öğrenciler, veliler ve Narlıdereliler katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Başkan Ali Engin’i telgrafla kutladı.