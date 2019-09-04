‘Nar Taneleri’ne Konak’tan can suyu

Konak Belediyesi’nin eylül ayı olağan meclis toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda öne çıkan konular arasında, İzmir’de yaşanan orman yangını felaketi, Konak Belediyesi’nin stratejik planı ve engelli çocuklar için alınan sürpriz karar yer aldı. Mecliste, Başkan Abdül Batur’un Narlıdere Belediye Başkanlığı döneminde, Narlıdere Zihinsel Özürlüleri Koruma ve Destekleme Derneği ve İzmir Kalkınma Ajansı’yla (İZKA) birlikte gerçekleştirdiği ‘Nar Taneleri Eko Çiftlik ve Sosyal Yaşam Merkezi Projesi’nin, Konak Engelsiz Yaşam Köyü projesine dahil edilmesi görüşüldü.

Yer belirlendi

Eko Çiftlik projesinin Konak Belediyesi sınırları içinde yapılmasının Narlıdere Belediye Meclisi tarafından da uygun görüldüğünü belirten Başkan Batur, eğitim verilecek ilk binanın restorasyonunun bitirildiğini söyledi. Başkan Batur, “Bu projeyi Eşrefpaşa Hastanesi’nin arkasındaki alanda, protokolünü imzaladığımız ve çalışmalarını geçtiğimiz aylarda başlattığımız ‘Engelsiz Yaşam Köyü’ projemizde devam ettireceğiz. Konak Belediyesi, ‘engelli dostu’ bir belediye olacak” ifadesini kullandı.

Toros Pazaryeri ekimde açılıyor

Mecliste ayrıca 2020-24 stratejik planları görüşüldü. Özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarının ön plana çıktığı sunumda, Büyükşehir Belediyesi’yle ortak çalışmalar yürütülerek bütünleşik bir dönüşüm modeli uygulanmasının önemine dikkat çekildi. Başkan Batur toplantıda Toros Pazaryeri’yle ilgili soruları yanıtladı, projenin ekim ayının sonunda tamamlanacağını kaydetti.