Narenciyede hedef 900 milyon dolar

Doğal vitamin deposu, C vitamini narenciye ürünlerinin Ege Bölgesi’ndeki rekoltesi 2019/20 sezonunda 442 bin 349 ton olarak tahmin edildi. Ürün kalitesinin iyi olduğunu dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 900 milyon dolar hedef koyduklarını belirtti. 2018/19 sezonunda Ege Bölgesi narenciye rekoltesi’nin 688 bin tonluk tarihi bir seviyeye ulaştığına dikkat çeken Uçak, narenciye ürünlerinden en fazla döviz gelirini mandalinadan elde ettiklerini ifade etti.