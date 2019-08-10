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    HaberlerEgeNarenciyede hedef 900 milyon dolar
    10.08.2019 - 01:44

    Narenciyede hedef 900 milyon dolar

    Narenciyede hedef 900 milyon dolar

    Doğal vitamin deposu, C vitamini narenciye ürünlerinin Ege Bölgesi’ndeki rekoltesi 2019/20 sezonunda 442 bin 349 ton olarak tahmin edildi. Ürün kalitesinin iyi olduğunu dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 900 milyon dolar hedef koyduklarını belirtti. 2018/19 sezonunda Ege Bölgesi narenciye rekoltesi’nin 688 bin tonluk tarihi bir seviyeye ulaştığına dikkat çeken Uçak, narenciye ürünlerinden en fazla döviz gelirini mandalinadan elde ettiklerini ifade etti.

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    10 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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