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    Haberler Ege HaberleriNarlıdere dağları lavanta kokacak
    20.11.2019 - 01:56 |

    Narlıdere dağları lavanta kokacak

    Narlıdere Belediyesi Girişimci Kadın Kooperatifi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın ortaklaşa yürüttüğü ‘’Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu’’ kapsamında Yaşar Kemal Tesisleri bahçesine, kursiyerlerle kooperatif üyeleri tarafından 300 lavanta fidanı dikildi.

    Narlıdere dağları lavanta kokacak

    Çalışmalar kapsamında kekik ve adaçayı gibi bitkilerin de alana dikileceği ve esans yağlarının çıkartılacağı belirtildi. Kurs sonunda kursiyerler bitkileri farklı alanlarda kullanıp değerlendirecek ve ambalajlanıp satışa sunulacak.

    Başkanı Ali Engin ‘’Narlıdere’yi tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirildiği ve işlendiği bir merkez haline getirmek istiyoruz. Meslek kazandırmaya yönelik kurslarımız ve çevreye faydalı çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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