Narlıdere dağları lavanta kokacak

Çalışmalar kapsamında kekik ve adaçayı gibi bitkilerin de alana dikileceği ve esans yağlarının çıkartılacağı belirtildi. Kurs sonunda kursiyerler bitkileri farklı alanlarda kullanıp değerlendirecek ve ambalajlanıp satışa sunulacak.

Başkanı Ali Engin ‘’Narlıdere’yi tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirildiği ve işlendiği bir merkez haline getirmek istiyoruz. Meslek kazandırmaya yönelik kurslarımız ve çevreye faydalı çalışmalarımız devam edecek” dedi.