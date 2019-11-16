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    HaberlerEge HaberleriNarlıdere Kent Konseyi’nin yeni başkanı Hüseyin Şimşek
    16.11.2019 - 07:50 |

    Narlıdere Kent Konseyi’nin yeni başkanı Hüseyin Şimşek

    Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan ve ilçeyi güzelleştirmek için çeşitli projeler hayata geçiren Narlıdere Kent Konseyi’nin yeni başkanı Hüseyin Şimşek oldu.

    Narlıdere Kent Konseyi’nin yeni başkanı Hüseyin Şimşek

    Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Kent Konseyleri, siyaset üstü oluşumlardır ve kentin sivil dinamikleri ile halkın, yerel yönetim sürecine katılması amaçlanır. Bütün sorunları yalnız çözemeyiz. Hepimiz bir işin ucundan tutacağız. Projelere katkı koyun ve bu kenti birlikte yönetelim” dedi.

    Halkla yönetim

    Narlıdere Kaymakamı Süleyman Hurrem Aksoy ise “Bu bizim için güzel bir adımdır. Güzel şeyler yapılacağının işaretidir. Seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
    Kent Konseyi’nin yeni başkanı Hüseyin Şimşek de “Kenti halkla birlikte yönetmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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