Narlıdere’nin üreten kadınları

Narlıdere Belediyesi, ihtiyaç sahibi yüzlerce kadının el emeği göz nuru ile üreteceği ve bunları satarak aile ekonomisine katkıda bulunacağı Üretici Kadın Kooperatifi’ni kurdu. 2’nci İnönü Mahallesi’ndeki Yaşar Kemal Tesisleri’nde faaliyet gösterecek kooperatif, coşkulu bir törenle açıldı. Narlıdereli kadınlar, aldıkları eğitimlerin ardından üretecekleri el emeği göz nuru eserleri satarak aile ekonomisine de katkı sağlayacak. İlçedeki pazaryerinde ve çeşitli noktalarda el emeği ürünler vatandaşların beğenisine sunulacak. Kooperatif üyesi kadınlar, eğitimlerle istedikleri alanlarda uzmanlaşma imkanı da bulacak.

Ürünler markalaşacak

Anahtarlık, biblo, takı, mum, sabun, tekstil eşyaları, nikah şekeri gibi el işi ürünlerin üretiminin yapılacağı kooperatifte, Narlıdere’nin simge yapı ve ürünleri de markalaştırılacak. Kooperatif çalışmalarının her aşamasında desteklerini sürdürecek belediye, hediyelik ürünlerini de oradan satın alacak. Kooperatifte, denetimli gıda üretimi de gerçekleştirilecek. Kooperatif bünyesinde belirli sürelerde açılacak olan kurslara kayıt olmak isteyenler, 238 8743 numaralı telefondan ve belediyenin 5’inci katındaki iletişim ofisinden bilgi alabilecek. Programda konuşan Başkan Ali Engin, “Kadına değer vermek sözle olmaz. Yılda bir kere karanfil vermekle de olmaz. Kadınlarımızı topluma kazandırabiliyorsak, sosyal yaşamda onlara da yer veriyorsak, şiddeti durdurduysak ve kadınlarımızı üretime sokabiliyorsak işte o zaman kadına değer vermiş oluruz. Biz bunu yapmak istiyoruz. Yaşamın her alanında yanımızda olan kadınlarımızı üretime teşvik etmek, bu sayede aile ekonomilerine de katkı sağlamak bizler için vazgeçilmez bir görev” diye konuştu.