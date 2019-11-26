Narlıdere tek yürek

Narlıdere Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ve 16 sivil toplum kuruluşu, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde ‘şiddete hayır’ diye haykırdı.

Destekler sürecek

‘Dur’ demek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen “Kadınız, Söyleyecek Sözümüz Var” temalı etkinlik, NARBEL Düğün Salonu’nda gerçekleşti. Belediye tiyatrosu, kadına yönelik şiddete farkındalık yaratmak adına kısa bir oyun sergiledi. Etkinliğe katılanlar, ellerinde şiddet karşıtı dövizler taşıdı. Şiddete tek yürek karşı konulması ve ortak hareket edilmesi mesajları verildi. Programa katılan Başkan Ali Engin, “Eşit birey, medeni toplum anlayışıyla hareket ediyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadınlarımıza her alanda destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.