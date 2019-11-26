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    HaberlerEge HaberleriNarlıdere tek yürek
    26.11.2019 - 00:04 |

    Narlıdere tek yürek

    Narlıdere tek yürek

    Narlıdere Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ve 16 sivil toplum kuruluşu, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde ‘şiddete hayır’ diye haykırdı.

    Destekler sürecek

    ‘Dur’ demek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen “Kadınız, Söyleyecek Sözümüz Var” temalı etkinlik, NARBEL Düğün Salonu’nda gerçekleşti. Belediye tiyatrosu, kadına yönelik şiddete farkındalık yaratmak adına kısa bir oyun sergiledi. Etkinliğe katılanlar, ellerinde şiddet karşıtı dövizler taşıdı. Şiddete tek yürek karşı konulması ve ortak hareket edilmesi mesajları verildi. Programa katılan Başkan Ali Engin, “Eşit birey, medeni toplum anlayışıyla hareket ediyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadınlarımıza her alanda destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.

    İstanbul "kadına karşı şiddete hayır" demek için turuncuya büründüİstanbul'un simge yapıları olan tarihi binalar, kuleler ve köprüler, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatıldı.
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    25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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