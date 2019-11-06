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    HaberlerEge Habeleri Narlıdere’de 200 fidan daha
    06.11.2019 - 01:53 |

    Narlıdere’de 200 fidan daha

    Narlıdere’de kişi başına düşen yeşil alan oranını artırmak ve ağaç dikimi konusunda farkındalık yaratmak için çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, belediye çalışanlarını da unutmadı.

    Narlıdere’de 200 fidan daha

    Daha önce, farklı mahallelerde 2 bine yakın fidanı toprakla buluşturan belediye, yeni kurulan Belediye İşçileri Fidanlığı’na da 200 ağaç dikti. Narlı Mahallesi, Aytaç Sefiloğlu Parkı yanındaki törene katılan Başkan Ali Engin, fidanların can suyunu işçilerle birlikte verdi. İki farklı mahallede 2 bine yakın fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Engin, “Kişi başına düşen yeşil alan oranını artırmak ve farkındalık yaratmak için çalışmalarımız sürecek” dedi.

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