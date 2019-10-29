Narlıdere’de 29 Ekim coşkusu

Narlıdere’deki Cumhuriyet kutlamaları Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’ndaki çelenk koyma töreni ile başladı. Törende, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu. Bayram dolayısıyla Narlıdere’deki bin 500 esnaf ve eve Türk Bayrağı hediye edildi. Ardından vatandaşın katılımı ile Demokrasi Meydanı’ndan Narlıdere Şehitliği’ne kortej düzenlendi. Duaların ardından, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Başkan Ali Engin “Bu ülkede, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak aydınlık insanlar var. Atamıza ve emanetine sonsuza kadar sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. İzmir’in ve Narlıdere’nin aydınlık ateşiyle, bu ülkeye umut saçmaya devam edeceğiz” dedi.



‘Cumhuriyet’in yeni yaşı mutlu geçsin’



CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Türkiye Cumhuriyeti’nin bulunduğu coğrafyaya hala umut saçtığını ve ilham verdiğini belirtti. Cumuriyet değerlerine dikkat çeken Beko, “Cumhuriyet eşitlik, özgürlük, kardeşlik, hukuk, laiklik, halkla beraberliktir ve halkın egemenliğidir. Cumhuriyetimize yönelik her tür tehdidi dostlukla, barışla, işbirliğiyle ve akıl yoluyla bertaraf edeceğiz. Cumhuriyetimizin yeni yaşı mutlu geçsin” dedi.