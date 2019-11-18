Narlıdere’de deniz ve orman kavuşuyor

Bisiklet kullanımını artırmak ve kent içi ulaşımda alternatif yaratmak için çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, orman ve denizi bütünleştirecek ‘Yürüyüş ve Bisiklet Yolu’ projesinin çalışmalarını başlattı. En merkezi noktalardan geçecek güzergâhın ilçeyi boydan boya saracağını belirten Başkan Ali Engin, “Orman ile sahili bu proje ile birleştireceğiz” dedi.

Bahara yetişecek

Projenin Çamtepe ve Narlı mahallelerini kapsayacağı bilgisini veren Engin, “Ali Onbaşı Deresi, Çelebi Sokak civarı, Malatyalılar Derneği önündeki meydan, Yukarı Köy ve pazaryerini izleyecek güzergâhta, bin 900 metre bisiklet yolu, bin 300 metre yaya yolu yapılacak. Güzergâh boyunca, modern bitkilendirme ve aydınlatma çalışmaları yapılacak. Zeminin yanı sıra, kaldırım ve bordürler yenilenecek. Araç yolları ve park alanları yeniden düzenlenecek. BİSİM istasyonları konacak. Yapımına başlanan proje, bahar aylarında tamamlanacak. Projeyle, Narlıderelilerin sokakta daha çok vakit geçirmesini ve ilçeye olan aidiyet duygusunun artmasını da hedefliyoruz” diye konuştu.