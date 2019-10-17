Narlıdere’de emin adımlarla hedefe

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak Narlıdere Metrosu’ndaki yapım çalışmalarını Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Balçova ve Narlıdere ilçelerinin meclis üyeleriyle mahalle muhtarlarına anlattı. TBM adı verilen, dev kazıcıların çalıştığı yeraltındaki tünele de inen katılımcılar, çalışmaları inceledi. İnşaat bittiğinde Balçova İstasyonu’nda 415 araçlık, Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu’nda da 223 araçlık iki otoparkın yapılacağı açıklandı.

Çalışmalar tamamlandığında Bornova EVKA-3’ten metroya binen bir yolcu, Narlıdere’ye kadar kesintisiz şekilde gidebilecek. İzmir’de çevre dostu raylı sistemle yolculuk 186,5 kilometreye ulaşacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi genişleyen metro ağıyla trafik sıkışıklığını daha da azaltmayı ve iklim krizine neden olan ulaşım kaynaklı fosil yakıt kullanımını en aza indirmeyi amaçlıyor. Yeni metro hattı 7,2 km uzunluğunda olacak. Balçova ilçesinden başlayıp Narlıdere ilçesinde son bulan hattın tamamı yeraltından geçecek. Proje kapsamında 1 adet aç-kapa istasyon, 6 adet yeraltı istasyonu, 4 adet makas tüneli, 9 adet imalat şaftı ve 2 adet depolama hattı bağlantısı yapılacak.

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Tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu proje, İzmir’in gerçekten takip ettiği ve beklediği en büyük proje ve bizler de hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Gerçekten gelişmiş bir kent, yoksulların bile araç kullandıkları değil; zenginlerin bile toplu taşımayı tercih ettikleri bir kenttir. Boydan boya İzmir’i hafif raylı sistemle ve metroyla donatmaya devam edeceğiz. 2022 sonunda hep beraber açılışını yapacağız” vurgusunu yaptı.