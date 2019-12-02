02.12.2019 - 07:50 |
Narlıdere’den uluslararası tanıtım
Narlıdere Belediyesi 5-7 Aralık günlerinde İzmir’de düzenlenecek ‘Uluslararası Travel Turkey Fuarı’na katılacak.
Narlıdere Belediyesi 5-7 Aralık günlerinde İzmir’de düzenlenecek ‘Uluslararası Travel Turkey Fuarı’na katılacak. Hazırlanan stantta; başta Çocuk Senfoni Orkestrası, Kadın Kooperatifi, Slow Food çalışmaları, Bisiklet ve Yaya Yolu Projesi olmak üzere, belediye tarafından yürütülen projeler ve ilçenin güzellikleri anlatılacak.
Hediyeler var!
Başkan Ali Engin “Narlıderemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hedefimiz güzel bir tanıtımla, çalışmalarımızı ve ilçemizi vatandaşlarımıza anlatabilmek. Fuar boyunca, tanıtım dergileri ve promosyon ürünleri hediye edilecek. Standın ikramlarını Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi hazırlayacak” dedi.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.