Narlıdere’den uluslararası tanıtım

Narlıdere Belediyesi 5-7 Aralık günlerinde İzmir’de düzenlenecek ‘Uluslararası Travel Turkey Fuarı’na katılacak. Hazırlanan stantta; başta Çocuk Senfoni Orkestrası, Kadın Kooperatifi, Slow Food çalışmaları, Bisiklet ve Yaya Yolu Projesi olmak üzere, belediye tarafından yürütülen projeler ve ilçenin güzellikleri anlatılacak.

Hediyeler var!

Başkan Ali Engin “Narlıderemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hedefimiz güzel bir tanıtımla, çalışmalarımızı ve ilçemizi vatandaşlarımıza anlatabilmek. Fuar boyunca, tanıtım dergileri ve promosyon ürünleri hediye edilecek. Standın ikramlarını Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi hazırlayacak” dedi.