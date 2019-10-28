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    HaberlerEgeNarlıdereli minikler voleybolda yarı finalde
    28.10.2019 - 07:50 |

    Narlıdereli minikler voleybolda yarı finalde

    Narlıdere Belediyesi, voleybolda da ivme kazandı. Ligin İzmir ayağında rakiplerini bir bir yenen Küçük Kızlar Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi.

    Narlıdereli minikler voleybolda yarı finalde

    Narlıdere Belediyesi, voleybolda da ivme kazandı. Ligin İzmir ayağında rakiplerini bir bir yenen Küçük Kızlar Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi. Statü gereği bir üst ligde Narlıdere’yi temsil edecek olan küçük sporcuların başarısı mutluluk yarattı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, antremanı ziyaret ederek sporcuları tek tek kutladı.

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