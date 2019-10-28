28.10.2019 - 07:50 |
Narlıdereli minikler voleybolda yarı finalde
Narlıdere Belediyesi, voleybolda da ivme kazandı. Ligin İzmir ayağında rakiplerini bir bir yenen Küçük Kızlar Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi.
Narlıdere Belediyesi, voleybolda da ivme kazandı. Ligin İzmir ayağında rakiplerini bir bir yenen Küçük Kızlar Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi. Statü gereği bir üst ligde Narlıdere’yi temsil edecek olan küçük sporcuların başarısı mutluluk yarattı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, antremanı ziyaret ederek sporcuları tek tek kutladı.
Ağrı'da TIR şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralıAğrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde kontrolden çıkan TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.