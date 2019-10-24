Narlıdereliler kursları sevdi

Geçen yıl 12 olan branş sayısı 18’e çıktı, kursiyer sayısı da bin 30’a yükseldi. Her yaştan Narlıderelinin ilgisinden mutluluk duyduklarını belirten Başkan Ali Engin, “Her alanda fırsat eşitliğini sağlamak için çalışıyoruz. Tecrübeli hocalarımızla, güvenli ortamlarda açtığımız kurslara, 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.



Atatürk Kültür Merkezi’nde verilen kurslar için 238 30 01/ 1501 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.