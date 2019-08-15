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    HaberlerEgeNarlıdere’nin aydınlık gençleri
    15.08.2019 - 01:17

    Narlıdere’nin aydınlık gençleri

    Narlıdere’nin aydınlık gençleri

    Narlıdere Belediyesi tarafından düzenlenen yaz okullarına katılan 600 öğrenci sertifikalarına kavuştu.

    Narlıdere Belediyesi tarafından çocukları spor aktiviteleriyle buluşturmak amacıyla düzenlenen yaz okullarına bu yıl 600 öğrenci katıldı.

    Yüzme, basketbol, futbol ve voleybol branşlarında düzenlenen yetiştirme kurslarına katılan öğrenciler, kapanış töreninde sertifikalarını aldı. Güven Erkaya Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kapanış törenine Belediye Başkanı Ali Engin, veliler ve belediye bürokratları katıldı. Öğrencilere sertifikalarını veren Başkan Engin, “Her yıl olduğu gibi bu yaz da yüzlerce çocuğumuz kurslarımızda eğitim gördü, keyifli ve nitelikli bir tatil geçirme imkanı buldu. ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ diyen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gitmeye; sporla iç içe, aydınlık nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi. l DHA

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