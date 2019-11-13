Narlıdere’nin çehresi değişecek

33 cadde ve sokakta 13 bin metrekare kilit parke ve 3 bin metre bordür döşendi. 3 bin 500 metrekarelik asflat kaplama yapıldı. 2. İnönü ve Atatürk mahallelerinde de, yaya ulaşımını kolaylaştırmak için yeni merdivenler yapıldı, var olanlar yenilendi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tüm parkları elden geçirdi, Temizlik İşleri ekipleri de evsel molozları tek tek temizledi.

Belediye Başkanı Ali Engin, “Fiziki yatırımlar ve altyapı hizmetlerimizle Narlıderemizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Tüm mahallelerimize eşit hizmet götürme ilkemiz doğrultusunda, ilçe genelinde yol ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam edecek, tüm eksiklikleri ve ihtiyaçları gidereceğiz” dedi.