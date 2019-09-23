Narlıdere’nin güçlü kadınları

Narlıdere Belediyesi’nin girişimleri ile kurulan Üretici Kadın Kooperatifi’nin ücretsiz eğitimlerine katılan kursiyerler, sertifika sevinci yaşadı. Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Fabrikası ile ortak yürütülen hediyelik eşya, yöresel gıda ve hijyen kurslarına katılan 60 kadına sertifikaları verildi. Kurslar kapsamında üretilen ürünlerin, kooperatif bünyesinde, kadınlar tarafından satışa sunulacağı belirtildi.

Törene katılan Belediye Başkanı Ali Engin, “Kadınlarımızı hem üretime dahil etmek hem de ev ekonomilerine katkı sağlamak için kurduğumuz Üretici Kadın Kooperatifimizde emin adımlarla ilerliyoruz. Kadınlarımızı güçlendirmek ve sosyal yaşamda erkeklerden daha öne geçirmek için mücadelemiz sürecek” şeklinde konuştu.