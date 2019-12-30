30.12.2019 - 00:04 |
Narlıdere’nin üretici kadınlarına sertifika
Narlıdere Belediyesi Üretici Kadın Kooperatifi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası desteği ile açtığı ücretsiz eğitimlerine katılan kursiyerler, sertifika sevinci yaşadı.
70 kadın sertifikalarını Başkan Ali Engin’den aldı. Başkan Engin, “Kadınlarımızı hem üretime dahil ediyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyoruz. Eğitimleri başarı ile bitiren tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum.
Girişimci ve üretici kadınlarımızı desteklemeye ve istihdam sağlamaya devam edeceğiz” dedi.
Yeni kurslar
Kooperatifin yeni döneminde, ev tekstili ürünleri değerlendirilmesi ve yapımı, turizm elemanı yetiştirme, satış ve pazarlama teknikleri eğitimi, unlu mamüller kurslarının açılması planlanıyor.
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