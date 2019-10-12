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    HaberlerEgeNarlıdere’nin yetenekli miniklerine çağrı var
    12.10.2019 - 00:49 |

    Narlıdere’nin yetenekli miniklerine çağrı var

    Narlıdere’nin yetenekli miniklerine çağrı var

    Belediye Başkanı Ali Engin, ‘Çocuk Senfoni Orkestrası’ kurmak için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

    Kültür ve sanat çalışmalarına hız veren Narlıdere Belediyesi, Çocuk Senfoni Orkestrası kuruyor. Ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşacak orkestra için 19-20 Ekim günlerinde seçmeler yapılacak. Başkan Ali Engin “Sanat adına önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Belediye himayesinde kurulacak ve Türkiye’ye örnek olacak orkestramıza, tüm çocuklarımızı bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi 238 3001/1501 numaralı telefonu arayabilirsiniz” dedi. Narlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koçak ise “Duyduğum ilk günden bu yana beni heyecanlandıran bir proje. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye ve işbirliğine hazırız” diye konuştu.

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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