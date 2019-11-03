NASA’dan İzmir’e

NASA’da yörüngesel mekanik alanında çalışmalar yapan İtalyan asıllı Fabrizio Pinto (58), arkadaşlarının tavsiyesi üzerine gezi amaçlı geldiği İzmir’e hayran kaldı, Urla’ya yerleşti. Amerika’dan getirttiği ekipmanlarla evinde kendine bir laboratuvar ortamı oluşturan Pinto, evindeki terasında teleskobuyla bilimsel çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. NASA’da yörüngesel mekanik alanında çalışmaları bulunan Pinto, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaya başladı. Tam bir İzmir aşığı olduğunu söyleyen Pinto, “Buradan ayrılmaya niyetim yok. Öldüğüm gün bile İzmir’de gömülmek istiyorum. Babam iki yıl önce vefat etti ve ölmeden önce bana ‘Seni hiç böyle gülerken görmemiştim’ dedi. İşte buraya yerleştiğimden beri böyle hissediyorum. İzmir’de mutluyum” dedi.

‘Türkiye avantajlı’

İtalya’da doğduğunu ancak ömrünün çoğunun farklı ülkelerde geçtiğini söyleyen Pinto, “Lisans eğitimimi İtalya’da tamamladıktan sonra doktora yapmak için Amerika’ya gittim. Orada NASA’da 3 yıl boyunca insansız uzay araçlarının konumunu belirleme ile ilgili bir alanda çalıştım ve Amerika’da toplam 27 sene kaldıktan sonra, Suudi Arabistan’da görev yaptım. Bir gün İzmir’e geldim ve ‘Yaşamak istediğim yeri buldum’ dedim. Şu anda uyduların boyutunun küçültülmesiyle ilgili çalışmalar yürütüyorum. Diğer ülkeler ile Türkiye’yi uzay çalışmaları açısından kıyasladığımda, burada da bilim insanlarının ‘yeniyi’ keşfedebileceğini düşünüyorum. Türkiye bunun için elverişli bir ülke” diye konuştu.