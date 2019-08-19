BİST95.7340EURO6,18-0,13USD5,57-0,15ALTIN270,12-0,52
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeNaz Naz, Kaya’yı istiyor
    19.08.2019 - 07:50

    Naz Naz, Kaya’yı istiyor

    Aradığı golcüyü bir türlü bulamayan Nazilli Belediyespor, Göztepe’nin kadroda düşünmediği Samed Ali Kaya’yı kiralamak istiyor.

    Naz Naz, Kaya’yı istiyor

    Aradığı golcüyü bir türlü bulamayan Nazilli Belediyespor, Göztepe’nin kadroda düşünmediği Samed Ali Kaya’yı kiralamak istiyor. Golcü transferini sonlandırmak isteyen Başkan Nurettin Özkat devreye girdi. Başkan Özkat’ın 23 yaşındaki forvet oyuncusuna siyah beyazlı formayı giydirmek için Göztepe yöneticileriyle bir araya geldiği belirtildi.
    Nazilli Belediyespor’un Sarı Kırmızılarla sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden ve piyasa değeri 700 bin lira olan genç futbolcuyu kiralamak için büyük yol kat ettiği İzmir temsilcisinin Nazilli’nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

    Asansör teknisyeni nöbet gününde akıma kapılarak öldüAntalya'da, asansör bakım firmasında teknisyen olarak çalışan Oğuzhan Aykurt (23), nöbet gününde bir kafenin arızalanan asansörüne müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
    daha fazla video için
    Hayvanlar "buzlu menüler"le serinliyorHava sıcaklıklarının yaz aylarında zaman zaman yüksek seyrettiği İzmir'deki Doğal Yaşam Parkı'nda farklı türdeki hayvanlar, kendilerine özel olarak hazırlanan "yaz menüsü" ile serinliyor.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fazıl Say’dan Kaz Dağları’nda konser

    Fazıl Say’dan Kaz Dağları’nda konser

    29 ilde dev PKK/KCK operasyonu! 418 kişi gözaltına alındı

    29 ilde dev PKK/KCK operasyonu! 418 kişi gözaltına alındı

    ‘Kuzey’in delikanlısı!

    ‘Kuzey’in delikanlısı!

    Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu kimdir? Hasan Basri Güzeloğlu biyografisi

    Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu kimdir? Hasan Basri Güzeloğlu biyografisi

    Sıradaki Haber