Naz Naz, Kaya’yı istiyor

Aradığı golcüyü bir türlü bulamayan Nazilli Belediyespor, Göztepe’nin kadroda düşünmediği Samed Ali Kaya’yı kiralamak istiyor. Golcü transferini sonlandırmak isteyen Başkan Nurettin Özkat devreye girdi. Başkan Özkat’ın 23 yaşındaki forvet oyuncusuna siyah beyazlı formayı giydirmek için Göztepe yöneticileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Nazilli Belediyespor’un Sarı Kırmızılarla sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden ve piyasa değeri 700 bin lira olan genç futbolcuyu kiralamak için büyük yol kat ettiği İzmir temsilcisinin Nazilli’nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.