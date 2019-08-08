08.08.2019 - 01:49
Naz Naz Ufukcan’la anlaştı
Nazilli Belediyespor, İstanbulsporlu Ufukcan Engin’le anlaşma sağladı. Resmi sözleşmeye imza atan 20 yaşındaki oyuncu ilk idmanına çıktı. Dardanelspor’un altyapısında futbola başlayan Ufukcan burada sergilediği performansla Hollanda 2. Lig ekiplerinden Fortuna Sittard takımına transfer oldu. Ardından yeniden Türkiye’ye dönen oyuncu İstanbulspor’a imza attı ve geçen sezonu Silivrispor’da kiralık olarak geçirdi. Ufukcan Engin, UEFA U19 Şampiyonası’nda 3 kez milli takım forması giydi.
Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.