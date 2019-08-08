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    HaberlerEgeNaz Naz Ufukcan’la anlaştı
    08.08.2019 - 01:49

    Naz Naz Ufukcan’la anlaştı

    Naz Naz Ufukcan’la anlaştı

    Nazilli Belediyespor, İstanbulsporlu Ufukcan Engin’le anlaşma sağladı. Resmi sözleşmeye imza atan 20 yaşındaki oyuncu ilk idmanına çıktı. Dardanelspor’un altyapısında futbola başlayan Ufukcan burada sergilediği performansla Hollanda 2. Lig ekiplerinden Fortuna Sittard takımına transfer oldu. Ardından yeniden Türkiye’ye dönen oyuncu İstanbulspor’a imza attı ve geçen sezonu Silivrispor’da kiralık olarak geçirdi. Ufukcan Engin, UEFA U19 Şampiyonası’nda 3 kez milli takım forması giydi.

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