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    HaberlerEgeNaz Naz’da Hamit tesisleri terketti
    03.08.2019 - 03:16

    Naz Naz’da Hamit tesisleri terketti

    Nazilli Belediyespor’un 2 gün önce ilçeye getirip resmi sözleşme imzalattığı sol bek Hamit Kulya, kulüpten ayrıldı.

    Naz Naz’da Hamit tesisleri terketti

    Altınordu’dan takviye edilen 21 yaşındaki oyuncunun Nazilli’deki futbol ortamını beğenmediği ve tesislerden eşyalarını toplayıp apar topar ilçeyi terk ettiği ifade edildi. Hamit’in transferinden sonuç alamayan Nazilli Belediyespor, geçen sezon Teknik Direktör Ahmet Yavuz ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan gönderilen Doğukan Pala ile görüşmelere başladı. Siyah beyazlıların eski oyuncusuyla büyük ölçüde anlaşma sağladığı
    vurgulandı.

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