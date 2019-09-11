Naz Naz’ın efeleri uçuşa geçti

Bülent Buda: Etkileyici bir giriş yaptılar yeni futbol mevsimine. 5 gollü galibiyetin seyir coşkusunu yaşayanlar, şanslı saysınlar kendilerini. Teknik birim ile futbolcular geçen yılı anımsasınlar, rahatlama duygusunun tuzağına düşmeden her maçı önemseyerek asla vazgeçmeden, sezonu başarıyla daha açık anlatımla şampiyonlukla taçlandırsınlar. Daha erken diye bir tanıma katılmıyorum. Haftalar hızla eriyor.



Mehmet Demirtaş: Yeni sezon öncesi de izleme şansı bulduğumuz, potansiyeline ve taraftarına inandığımız Nazilli Belediyespor, lige hızlı giriş yaptı diyebiliriz. İlk hafta deplasmanda kaybetmeden 1 puanı alması ve 2. hafta da evinde coşkulu taraftarının önünde 5 golle galibiyete uzanması, sezonun başı için tatmin edici. Başkanın ve hocanın ‘Kimseyi bir beklentiye sokmadan ilerleyeceğiz’ açıklamaları oyuncuların da üzerindeki baskıyı almış olacak ki sahada olabildiğince rahat futbol oynuyorlar. Bu da doğal olarak skora yansıyor. Uzun lafın kısası kutlarım Naz Naz’ı. Nice bol gollü galibiyetlere...