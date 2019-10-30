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    HaberlerEgeNazar boncuğu
    30.10.2019 - 00:04 |

    Nazar boncuğu

    Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı Başkanı Veli Deveciler, Yalovaspor karşısında şansız bir yenilgi aldıklarını belirtti, “İyi bir takımız ve ligdeçok can yakacağız” dedi

    Nazar boncuğu

    Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı’nda son oynanan Yalovaspor maçında alınan mağlubiyet moralleri bozmadı. Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı Başkanı Veli Deveciler, Yalovaspor maçında alınan mağlubiyetle hiçbir şeyin sonunun olmadığını söyledi. Deveciler, “Bu mağlubiyet bizim nazar boncuğumuz olsun.

    Uzun zamandır yenilmeyen bir Merkezefendi Basket Takımı var. Herkes bizim maçımıza çok farklı hazırlanıyor. Hatta rakibimiz Yalovaspor Başantrenörünün bir demeci var, ‘Merkezefendi Basket Takımı sanırım 1 buçuk yıldır kendi evinde yenilmiyordu. Biz haddimizi biliyoruz. Merkezefendi Basket bu ligin en iyi takımı’ diye. Biz Bornova maçıyla lige kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Öte yandan Yalovaspor maçından bir gün önce sakatlanan Gökhan Yazıcıoğlu’nun durumunun iyi olduğu ve cuma günü deplasmanda oynanacak olan Bornova maçında formasını yeniden giyebileceği öğrenildi. Merkezefendi Belediye Basket Takımı, Bornova maçının hazırlıklarına bugünden itibaren başladı.

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