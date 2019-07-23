Nazilli Belediyesi’nde mali soruşturma başladı

Aydın’ın Nazilli ilçesi Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, göreve geldikten sonra kayıtları incelerken, belediyenin sicil numarası olmasına rağmen yeni bir sicil numarası açılarak, 2010 yılından itibaren kendi kendine usulsüz bir borçlanma işlemi yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine idari soruşturma açılırken, belediye hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Belediyenin kendi kendine 2 milyon 77 bin 920 lira 99 kuruş ceza kestiğini ifade eden Başkan Özcan, mali hizmetler müdürünün de soruşturmanın selameti için açığa alındığını belirtti.- BAHATTİN ALBAYRAK DHA