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    HaberlerEge Haberleri Nazilli Belediyespor telafi etti
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    03.12.2019 - 00:00 |

    Nazilli Belediyespor telafi etti

    TFF 3. Lig 3. Grup’ta evinde Halide Edip Adıvarspor’u 3-1 yenen Nazilli Belediyespor, geçen hafta Modafen karşısında deplasmanda alınan 1-0’lık yenilgiyi telafi etti. Zirve yarışında lider Karacabey BLD’yi 1 puan geriden takip eden siyah beyazlılarda Teknik Direktör Yavuz İncedal, oynanan oyundan memnun olduğunu söyledi.

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