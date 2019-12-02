Nazilli Belediyespor telafi etti

TFF 3. Lig 3. Grup’ta evinde Halide Edip Adıvarspor’u 3-1 yenen Nazilli Belediyespor, geçen hafta Modafen karşısında deplasmanda alınan 1-0’lık yenilgiyi telafi etti. Zirve yarışında lider Karacabey BLD’yi 1 puan geriden takip eden siyah beyazlılarda Teknik Direktör Yavuz İncedal, oynanan oyundan memnun olduğunu söyledi.