03.12.2019 - 00:00 |
Nazilli Belediyespor telafi etti
TFF 3. Lig 3. Grup’ta evinde Halide Edip Adıvarspor’u 3-1 yenen Nazilli Belediyespor, geçen hafta Modafen karşısında deplasmanda alınan 1-0’lık yenilgiyi telafi etti. Zirve yarışında lider Karacabey BLD’yi 1 puan geriden takip eden siyah beyazlılarda Teknik Direktör Yavuz İncedal, oynanan oyundan memnun olduğunu söyledi.
Yer: Ankara! Öğretmen ders anlatırken öğrenci sigara içtiSınıfta öğretmen ders anlatırken öğrencinin sigara içtiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti. Görüntülerin, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.