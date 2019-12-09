BİST108.786-0,08EURO6,440,09USD5,810,09ALTIN272,850,39
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri Nazilli Belediyespor’da deplasman kâbusu
    ABONE OL
    10.12.2019 - 00:00 |

    Nazilli Belediyespor’da deplasman kâbusu

    TFF 3. Lig 3. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli BLD’de deplasmanlar adeta kabus oldu.

    Nazilli Belediyespor’da deplasman kâbusu

    Yeşilyurt Belediyespor’a pazar mesaisinde 2-1 kaybeden siyah beyazlılar, son 3 dış saha maçından puanla ayrılamadı ve şampiyonluk yarışında yara aldı. Karacabey Belediyespor, Modafen ve Yeşilyurt Belediyespor’a boyun eğen Nazilli, ilk yarının bitimine 1 hafta kala lider Karacebey’i 2 puan geriden takibini sürdürdü. Teknik Direktör Yavuz İncedal, “Sentetik sahada oynadığımız maçı 2-1 kaybettik. Beklemediğimiz anda yediğimiz goller takımda bir şaşkınlık yarattı. İkinci devre şaşkınlığımızı üzerimizden atarak kontrolü elimize aldık. Golü de bulduk ama savunmada bekleyen rakibimizi geçmekte zorlandık” dedi. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.
    daha fazla video için
    Kim Milyoner Olmak İster'de verdiği cevapla olay oldu!Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de "Umarım 'caps'im yapılmaz" diyen Serpil Hanım, elendiği soru ile sosyal medyada gündem oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de 65 düzensiz göçmen yakalandı

    İzmir'de 65 düzensiz göçmen yakalandı

    MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Aralık son bölümde haftanın takımları ve takım oyununun kazananı

    MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Aralık son bölümde haftanın takımları ve takım oyununun kazananı

    Yasak Elma 60. son bölümde Şahika, Yıldız ile Halit'i alt etmek için... 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Yasak Elma 60. son bölümde Şahika, Yıldız ile Halit'i alt etmek için... 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Çukur 79. son bölümde sürpriz ayrılık... 3. sezon 13. yeni bölüm fragmanı

    Çukur 79. son bölümde sürpriz ayrılık... 3. sezon 13. yeni bölüm fragmanı

    Sıradaki Haber