10.12.2019 - 00:00 |
Nazilli Belediyespor’da deplasman kâbusu
TFF 3. Lig 3. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli BLD’de deplasmanlar adeta kabus oldu.
Yeşilyurt Belediyespor’a pazar mesaisinde 2-1 kaybeden siyah beyazlılar, son 3 dış saha maçından puanla ayrılamadı ve şampiyonluk yarışında yara aldı. Karacabey Belediyespor, Modafen ve Yeşilyurt Belediyespor’a boyun eğen Nazilli, ilk yarının bitimine 1 hafta kala lider Karacebey’i 2 puan geriden takibini sürdürdü. Teknik Direktör Yavuz İncedal, “Sentetik sahada oynadığımız maçı 2-1 kaybettik. Beklemediğimiz anda yediğimiz goller takımda bir şaşkınlık yarattı. İkinci devre şaşkınlığımızı üzerimizden atarak kontrolü elimize aldık. Golü de bulduk ama savunmada bekleyen rakibimizi geçmekte zorlandık” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.