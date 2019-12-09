Nazilli Belediyespor’da deplasman kâbusu

Yeşilyurt Belediyespor’a pazar mesaisinde 2-1 kaybeden siyah beyazlılar, son 3 dış saha maçından puanla ayrılamadı ve şampiyonluk yarışında yara aldı. Karacabey Belediyespor, Modafen ve Yeşilyurt Belediyespor’a boyun eğen Nazilli, ilk yarının bitimine 1 hafta kala lider Karacebey’i 2 puan geriden takibini sürdürdü. Teknik Direktör Yavuz İncedal, “Sentetik sahada oynadığımız maçı 2-1 kaybettik. Beklemediğimiz anda yediğimiz goller takımda bir şaşkınlık yarattı. İkinci devre şaşkınlığımızı üzerimizden atarak kontrolü elimize aldık. Golü de bulduk ama savunmada bekleyen rakibimizi geçmekte zorlandık” dedi.