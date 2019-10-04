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    HaberlerEgeNazilli Belediyespor’da İlyas 3 hafta yok
    04.10.2019 - 01:05 |

    Nazilli Belediyespor’da İlyas 3 hafta yok

    TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, genç futbolcusu İlyas Sarı’nın sakatlığı ile sarsıldı.

    Nazilli Belediyespor’da İlyas 3 hafta yok

     Siyah beyazlıların geçtiğimiz hafta evinde ağırladığı ve 3-1’lik skorla galip geldiği Altındağ Bld. karşısında ilk 11’de başlayan Sarı, maçın ardından sağ iç kasığında ağrı hissettiğini teknik heyete belirtti. Çekilen MR sonrası Sarı’da 2. derece yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan İlyas Sarı’nın 20 gün takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

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