04.10.2019 - 01:05 |
Nazilli Belediyespor’da İlyas 3 hafta yok
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, genç futbolcusu İlyas Sarı’nın sakatlığı ile sarsıldı.
Siyah beyazlıların geçtiğimiz hafta evinde ağırladığı ve 3-1’lik skorla galip geldiği Altındağ Bld. karşısında ilk 11’de başlayan Sarı, maçın ardından sağ iç kasığında ağrı hissettiğini teknik heyete belirtti. Çekilen MR sonrası Sarı’da 2. derece yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan İlyas Sarı’nın 20 gün takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.
Yeniden hayata tutunmak istiyorGaziantep’te 7 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan genç, tedavi görerek sağlığına kavuşmak istiyor. Yetkililerden yardım talebinde bulunan genç, uyuşturucu bataklığından kurtulmak istiyor.