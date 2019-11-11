11.11.2019 - 01:04 |
Nazilli BLD yine fırsat tepti
TFF 3. Lig 3. Grup’ta son 3 maçını kazanarak averajla liderliğe yükselen Nazilli Belediyespor, deplasmanda Karacabey Belediyespor’a 2-1 yenilerek lider başladığı haftayı 3. sırada tamamladı. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada 63. dakikada penaltıdan yediği gole 69. dakikada Sedat Cengiz’in penaltı golüyle karşılık verdi. 83. dakikada yediği golle sahadan 2-1 yenik ayrılan Naz Naz liderliği de Karacabey BLD’ye kaptırdı. Şampiyonluk yolunda büyük çelme yedi.
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