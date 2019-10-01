01.10.2019 - 01:06 |
Nazilli BLD’nin zirve keyfi
TFF 3. Lig 3. Grup’ta evinde Altındağ Belediyespor’u 3-1 yenerek namağlup unvanını koruyan Nazilli Belediyespor, averajla liderlik koltuğuna oturmanın keyfini yaşıyor. Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan Nazilli ekibinin Teknik Direktörü Yavuz İncedal, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” dedi.
Merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybettiGaziantep'in Araban ilçesinde apartmanın merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti.