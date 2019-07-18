Nazilli’den transfer atağı

TFF 3. Lig ekibi Nazilli Belediyespor dış transferde atağa kalktı. Eski oyuncusu Mehmet Ersavaş ve Kahramanmaraş’tan sol kanat Aziz Kızılgün’le anlaşan siyah beyazlılar, dış transferde gurbetçi golcü Volkan Akyıldız ve Osmanlıspor altyapısından kanat oyuncusu Can Ahmet Üstün’le el sıkışıp, iç transferde ise stoper Polat’la yeniden anlaştı.