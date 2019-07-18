18.07.2019 - 07:50
Nazilli’den transfer atağı
TFF 3. Lig ekibi Nazilli Belediyespor dış transferde atağa kalktı.
TFF 3. Lig ekibi Nazilli Belediyespor dış transferde atağa kalktı. Eski oyuncusu Mehmet Ersavaş ve Kahramanmaraş’tan sol kanat Aziz Kızılgün’le anlaşan siyah beyazlılar, dış transferde gurbetçi golcü Volkan Akyıldız ve Osmanlıspor altyapısından kanat oyuncusu Can Ahmet Üstün’le el sıkışıp, iç transferde ise stoper Polat’la yeniden anlaştı.
Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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