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    HaberlerEgeNazilli’den transfer atağı
    18.07.2019 - 07:50

    Nazilli’den transfer atağı

    TFF 3. Lig ekibi Nazilli Belediyespor dış transferde atağa kalktı.

    Nazilli’den transfer atağı

    TFF 3. Lig ekibi Nazilli Belediyespor dış transferde atağa kalktı. Eski oyuncusu Mehmet Ersavaş ve Kahramanmaraş’tan sol kanat Aziz Kızılgün’le anlaşan siyah beyazlılar, dış transferde gurbetçi golcü Volkan Akyıldız ve Osmanlıspor altyapısından kanat oyuncusu Can Ahmet Üstün’le el sıkışıp, iç transferde ise stoper Polat’la yeniden anlaştı.

      Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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      Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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