Nazilli evinde kaybetmedi

TFF 3. Lig 3. Grup’ta zirve mücadelesini sürdüren Nazilli Belediyespor, evinde Halide Edip Adıvarspor’u 3-1 yendi. 30. dakikada Mehmet Ersavaş’ın golü ile 1-0 öne geçen siyah beyazlılar, 30. dakikada da Yunus Ünsal’ın golü ile skoru 2-0’a getirdi ve ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıya da tempolu başlayan Naz Naz 58. dakikada kalesinde golü görse de mücadeleden kopmadı. Uzatmalarda Oğuzhan Türkmen’in golü ile karşılaşmayı 3-1 galip kapattı. 3 puanı hanesine yazdıran Nazilli, haftayı 30 puanla 3. sırada kapattı.