02.12.2019 - 07:50 |
Nazilli evinde kaybetmedi
TFF 3. Lig 3. Grup’ta zirve mücadelesini sürdüren Nazilli Belediyespor, evinde Halide Edip Adıvarspor’u 3-1 yendi.
TFF 3. Lig 3. Grup’ta zirve mücadelesini sürdüren Nazilli Belediyespor, evinde Halide Edip Adıvarspor’u 3-1 yendi. 30. dakikada Mehmet Ersavaş’ın golü ile 1-0 öne geçen siyah beyazlılar, 30. dakikada da Yunus Ünsal’ın golü ile skoru 2-0’a getirdi ve ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıya da tempolu başlayan Naz Naz 58. dakikada kalesinde golü görse de mücadeleden kopmadı. Uzatmalarda Oğuzhan Türkmen’in golü ile karşılaşmayı 3-1 galip kapattı. 3 puanı hanesine yazdıran Nazilli, haftayı 30 puanla 3. sırada kapattı.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.