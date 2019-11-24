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    HaberlerEge HaberleriNazilli hız kesti
    24.11.2019 - 02:44 |

    Nazilli hız kesti

    TFF 3. Lig 3. Grup’ta geçtiğimiz hafta evinde Nevşehir Belediyespor’u 4-0’lık skorla yenen ve Karacabey Belediyespor’dan liderliği devralan Nazilli Belediyespor, Modafen Futbol Kulübü deplasmanında 72. dakikada yediği golle 1-0 yenildi.

    Nazilli hız kesti

    Hesapta olmayan bir mağlubiyetle sarsılan Nazilli Belediyespor’da Teknik Direktör Yavuz İncedal, “Bu mağlubiyetten ders çıkaracağız. Telafi etmek için önümüzdeki maçlarda daha dikkatli olacağız” dedi.

    Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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    23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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